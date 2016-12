Die Türkei scheint sich gegen Daesh zu wenden

Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte während einer Pressekonferenz am 27. Dezember 2016, dass sein Land nun drei terroristischen Organisationen gegenüber stehen wird: Daesch, der PKK (Kurden) und FETO (Fethullah Gülen).

«Sie [Westler] beschuldigen uns Daesh zu unterstützen.» Aber jetzt sind sie es, die die terroristischen Gruppen wie Daesch und die YPG [Kurden] unterstützen. Es ist ganz klar. "Wir haben Beweise die es mit Bildern und Videos bestätigen", sagte er.

Seit dem 10. Dezember und ihrer Annäherung an Russland scheint die Türkei aufgehört zu haben Daesch zu unterstützen. Im Gegenzug steckte die dschihadistische Organisation am 22. Dezember zwei türkische Soldaten lebend in Brand.