Aus der Kenntnis der extremen Schwierigkeit, eine Kriegswirtschaft in eine Friedenszeiten-Wirtschaft umzuwandeln, hat Donald Trump in seinem strategischen und politischen Forum einen Unternehmer von Firmen eingebunden, die sich sowohl in Friedenszeiten als auch im Krieg entwickeln können: Jim McNerney (von Boeing).

Diese Verarmung war natürlich nicht jedermanns Sache. So gab es im Kapitalismus einen inneren Konflikt zwischen den Firmen, die Interesse am Krieg hatten (heute BAE, Caterpillar, KKR, LafargeHolcim, Lockheed Martin, Raytheon, usw.) und denjenigen mit Interesse an Frieden.

In einem früheren Artikel erwähnte ich schon, dass seit seiner Begegnung mit Jack Ma von der Alibaba Gruppe (auch ein Mitglied des Advisory Board der Tsinghua-Universität) Donald Trump daran denkt, sein Land in die Asian Investment-Bank für Infrastruktur einsteigen zu lassen. Wenn das der Fall wäre, würden die Vereinigten Staaten aufhören China zu zügeln und eine echte Zusammenarbeit für die "Seidenstraßen" aufnehmen, wodurch die Konflikte in der Ukraine und Syrien unnötig würden [ 8 ].

Schwarzman gehört dem Beirat der School of Economics and Management der Tsinghua-Universität an [ 7 ]. Nun vereint dieser Rat, unter dem Vorsitz des ehemaligen Premierminister, Zhu Rongji, wichtigste chinesische und westliche Persönlichkeiten. Unter ihnen: Mary Barra von General Motors, Jamie Dimon von JPMorgan Chase, Doug McMillon von Walmart-Stores, Elon Musk von Tesla Motors und Indra K. Nooyi von PepsiCo, die auch in dem neuen strategischen und politischen Forum im Weißen Haus sitzen.

Nun verteidigen auch beide Seiten diametral entgegengesetzte außenpolitische Stellungen. Das ist der Grund, warum der Kampf zwischen Rockefeller und Tillerson sicherlich einen Einfluss auf die internationale Politik gehabt hat. So haben die Rockefeller im Jahr 2005 Katar geraten - dessen Einnahmen von Exxon-Mobil stammen - die Muslim-Bruderschaft zu fördern, und dann im Jahr 2011 sich in den Krieg gegen Syrien zu investieren. Das Emirat hat zig Milliarden Dollar zur Unterstützung dschihadistischer Gruppen ausgegeben. Im Gegenteil, Tillerson dachte, wenn die illegalen Kriege auch gut für die imperiale Politik sind, sie nicht das Geschäft vorantreiben werden. Seit der Niederlage der Rockefeller zieht sich Katar allmählich aus dem Krieg zurück und widmet seine Ausgaben der Vorbereitung auf die WM.

Laut der Rockefeller sind die Öl- und Gas-Ressourcen vergänglich, die in Kürze zu Ende sein würden (eine in den 1970er Jahren durch den Club of Rome popularisierte Theorie). Ihr Einsatz setzt durch Verbrennung Kohlendioxyd in der Atmosphäre frei und bewirkt die klimatische Erwärmung des Planeten (eine in den frühen 2000er Jahren durch das IPCC und Al Gore popularisierte Theorie) [ 4 ]. Es sei Zeit für den Wechsel zu erneuerbaren Energien. Im Gegenteil, Rex Tillerson zufolge gibt es nichts, was die Idee stützt, dass die Kohlenwasserstoffe aus Zerlegungsprodukten von organischen Substanzen stammen. Man entdeckt ständig neue Vorkommen in Gebieten ohne Muttergestein und in immer größeren Tiefen. Es gibt keinen Beweis, dass das Öl in den kommenden Jahrhunderten ausgehen wird. Es gibt keinen Beweis, dass das durch den Menschen in die Atmosphäre freigesetzte Kohlendioxyd die Ursache des Klimawandels ist. In dieser Debatte finanzierten beide Lager intensive Lobbyarbeit, um bei fehlenden entscheidenden Argumenten die politischen Entscheidungsträger zu überzeugen [ 5 ].

Bezüglich der Beziehungen zu den beiden Großmächten geht Präsident Trump an Russland politisch und an China kommerziell heran. Er stützt sich also auf Rex Tillerson (ehemaliger Chef von Exxon-Mobil), einen persönlichen Freund von Wladimir Putin, als Außenminister; und auf Stephen Schwarzman (Chef der Equity-Firma Blackstone), einen persönlichen Freund von Präsident Xi Jinping, als Präsident des neuen beratenden, für den Vorschlag der neuen Handelspolitik zuständigen Gremiums: das politische und strategische Forum (Strategy and Policy Forum) das von Präsident Trump am 3. Februar im Weißen Haus eröffnet wurde [ 1 ]. Er vereint 19 Unternehmer von sehr hohem Niveau. Entgegen der bisherigen Praxis wurden diese Berater nicht auf Grund ihrer Unterstützung des Präsidenten während seines Wahlkampfes ausgewählt, noch auf Grund der Unternehmen die sie kommandieren, ihrer Größe und ihren Einflusses, sondern auf Grund ihrer persönlichen Fähigkeiten sie zu leiten.

Übersetzung

Horst Frohlich



[1] “Remarks by President Trump in Strategy and Policy Forum”, The White House, February 3rd, 2017.

[2] « "Роснефть" получит доступ к ресурсам в Мексиканском заливе », Ульяна Гортинская , Однако (Российская Федерация), Сеть Вольтер, 10 января 2017.

[3] “The Rockefeller Family Fund vs. Exxon”, David Kaiser and Lee Wasserman, The New York Review of Books, December 8th, 2016.

[4] „1997-2010: Die Ökologie der Finanz“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Оdnako (Russland) , Voltaire Netzwerk, 7. Dezember 2015.

[5] “Exxon Mobil Accuses the Rockefellers of a Climate Conspiracy”, John Schwartz, The New York Times, November 21st, 2016. “Rockefeller Foundations Enlist Journalism in ‘Moral’ Crusade Against ExxonMobil”, Ken Silverstein, The Observer, January 6th, 2017.

[6] Annual Report 2008, p. 40 & 56, The Blackstone Group.

[7] “The Advisory Board of Tsinghua University School of Economics and Management (2016-2017)”, Tsinghua University.

[8] “The Geopolitics of American Global Decline”, by Alfred McCoy, Tom Dispatch (USA) , Voltaire Network, 22 June 2015.

[9] Die Wolfowitz-Doktrin wurde entwickelt, in der Defense Policy Guidance for the Fiscal Years 1994-1999. Dieses Dokument wurde nie freigegeben, aber inhaltlich zeigte es sich in « U.S. Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop », Patrick E. Tyler, New York Times, 8. März 1992. Die Zeitung veröffentlichte auch umfangreiche Auszüge aus dem Bericht auf Seite 14: « Excerpts from Pentagon’s Plan : "Prevent the Re-Emergence of a New Rival" ». Weitere Informationen erfolgen in « Keeping the U.S. First; Pentagon Would Preclude a Rival Superpower », Barton Gellman, The Washington Post, 11 mars 1992.