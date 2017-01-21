بوديستا وكلينتون ضد فلاين

يسعى أصدقاء جون بوديستا وهيلاري كلينتون إلى إثارة جدل إضافي حول الجنرال مايكل فلاين، مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأشاروا إلى أن نجل ومساعد الجنرال مايكل فلاين، نشر على حسابه في تويتر اشارة مرجعية الى مقالنا "إصلاح الاستخبارات".

وفقاً للجنرال فلاين"، المنشور في مجلة "كونترالينيا" في المكسيك، والتي أعلن فيها تييري ميسان عن نية مستشار الأمن القومي إلغاء منصب مدير المخابرات الوطنية الذي أنشأه الرئيس جورج بوش. [1]

لكن دونالد ترامب كان قد عًين السيناتور السابق دان كوتس لمليء هذه الوظيفة.

يعتزم فريق هيلاري كلينتون استغلال استياء الجنرال فلاين من أجل خلق المشاكل داخل الإدارة الجديدة، واستبعاد مايكل فلاين الابن . [2].

يهدف هذا الجدل إلى إجلاء مسألة دور " الاستخبارات" خلال إدارتي بوش وأوباما، والإصلاح المقترح من قبل الجنرال فلاين أيضا.

وصف مصمموا هذه الحملة شبكة فولتير بأنها "موالية لبوتين"، والتي يبدو أنها إهانة تبعا لهم.

يبدو أنهم خلال البحث عن بواعث إثارة الخوف عند المواطنين، لم يقرؤوا مقالة سابقة عن الجنرال فلاين، نشرت في افتتاحية صحيفة الوطن السورية بعنوان "مايكل تي فلاين والإسلام". [3]

حول جون بودستا وهيلاري كلينتون، اقرأ : "رسائل كلينتون والإخوان"رسائل كلينتون والإخوان ميسان، شبكة فولتير، 1 نوفمبر