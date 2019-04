La prensa y el presidente a partir de las 7 de la mañana

Es la celebración de los primeros 100 días de gobierno en Palacio Nacional (en una de cuyas habitaciones López Obrador tiene su residencia). A las siete de la mañana del lunes 11 de marzo del año en curso, informan los periódicos tras los noticieros de la radio, la televisión y el internet, de cuanto, con refranes –de los cuales el más popular es: “me canso ganso”– suelta en el micrófono el tabasqueño con su experiencia de candidato que no abandona para no dejar de hablar en cuanto escoge, de entre los reporteros asistentes a esas conferencias, al que le “late” que no lo pondrá en aprietos. Y contesta. O suelta su discurso sobre el asunto político que más le apremia. El día, pues, lunes 11, se retrasa la distribución de los diarios. La Jornada no aparece por ningún lado. Reforma circula, tras citar a su director general a declarar en el SAT, que consideramos otro aviso a la “Prensa fifí y conservadora”.