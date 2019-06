Le projet Kushner-Trump envisage de résoudre le conflit israélo-palestinien en développant économiquement les Arabes et en prenant acte de leurs défaites militaires successives. Moscou a déclaré « inacceptable » la manière envisagée d’ignorer le Droit international. Or, depuis la Conférence de Genève de juin 2012, la Russie tente de prendre pied au Moyen-Orient et d’acquérir une suzeraineté partagée (avec les États-Unis) sur Israël. Lieberman est culturellement beaucoup plus proche du Kremlin que de ses partenaires de la Maison-Blanche et du Pentagone.

Il a souvent été perçu comme raciste compte tenu de sa manière agressive de s’exprimer. Ainsi, en 2001, s’interroge-t-il sur la possibilité de bombarder le barrage d’Assouan pour faire plier l’Égypte. Ou, en 2003, déclare-t-il qu’il est prêt à conduire en bus des prisonniers palestiniens pour les noyer dans la mer Morte etc. Mais ces sorties sont le fait d’une « grande gueule » et non pas de son idéologie. Identiquement, il qualifie, en 2004, le président Mahmoud Abbas de « diplomate terroriste » mais, en 2008, c’est Benjamin Netanyahu qu’il décrit comme « un menteur, un tricheur et une crapule ».

Ses idées sont connues. Il n’en a jamais changé. Selon lui, il faut savoir à qui l’on est loyal. Les Palestiniens sont divisés entre nationalistes palestiniens et nationalistes islamistes (qui se battent non pas pour l’État palestinien, mais pour l’Oumma). Ils ne parviennent pas à vivre entre eux et parviendront encore moins à vivre avec des Européens juifs (au sens où la Russie est européenne). Ils forment deux peuples différents. Au nom du réalisme, Lieberman s’oppose donc au plan onusien d’État binational et considère même impossible de conserver la nationalité israélienne à ceux des « Arabes de 1948 » qui contestent l’existence d’Israël.

À cette époque, Avigdor Lieberman n’avait aucun problème avec les religieux pourvu qu’ils partagent ou soutiennent son nationalisme israélien. Il s’était par exemple allié au parti Tkuma. Il n’avait pas non plus de crainte face au mélange des idées politiques et religieuses. Ses amis straussien (les disciples de Leo Strauss [ 2 ] passés par le cabinet du sénateur Jackson) affirmaient sans complexe que l’épisode nazi avait montré la faiblesse des démocraties et que pour prévenir une nouvelle Shoah, les juifs devaient édifier une dictature. Ses amis chrétiens avaient imaginé au Pentagone [ 3 ] une alliance de tous les juifs et de tous les chrétiens, les « judéo-chrétiens » [ 4 ], pour mener la bataille contre le communisme athée.

Personne n’avait réagi au plan international à ce qui s’apparente à la sécession de Gaza des Territoires palestiniens et à son annexion pure et simple par le Qatar. Pour Lieberman, cela signifiait organiser une dictature des Frères musulmans aux portes de son pays. Beaucoup avaient interprété cet événement comme un préalable au « Deal du siècle » de Jared Kushner et Donald Trump. Pourtant, il semble aujourd’hui que les États-Unis aient prévu de faire passer Gaza sous contrôle égyptien, et non qatari.

[1] « Sommet historique pour sceller l’Alliance des guerriers de Dieu », Réseau Voltaire, 17 octobre 2003.

[2] The Political Ideas of Leo Strauss, Shadia B. Drury, Palgrave macmillan (1988) ; Leo Strauss and the Politics of American Empire, Anne Norton, Yale University Press (2005) ; The Truth About Leo Strauss : Political Philosophy and American Democracy, Catherine H. Zuckert & Michael P. Zuckert, University of Chicago Press (2008) ; Straussophobia : Defending Leo Strauss and Straussians Against Shadia Drury and Other Accusers, Peter Minowitz, Lexington Books (2009) ; Leo Strauss and the Conservative Movement in America, Paul E. Gottfried, Cambridge University Press (2011) ; Leo Strauss, The Straussians, and the Study of the American Regime, Kenneth L. Deutsch, Rowman & Littlefield (2013).

[3] The Family : The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, Jeff Sharlet, HarperCollins (2009).

[4] Historiquement, les « judéo-chrétiens » formaient l’église de Jérusalem autour de saint Jacques. Ils furent chassés de la Synagogue lors de la chute de Jérusalem. Leur courant disparu, sauf dans certains groupes au Moyen-Orient, dont celui qui au VIIème siècle éleva Mahomet. Les seuls chrétiens qui subsistèrent furent des païens convertis à Damas autour de saint Paul. Pendant dix-neuf siècles, l’expression « judéo-chrétiens » n’eut plus de sens, les deux religions étant distinctes et opposées quant au respect de la Loi de Moïse. Durant la Guerre froide, le Pentagone réutilisa cette expression et constitua un mouvement œcuménique autour des pasteurs Abraham Vereide et Billy Graham. Étrangement, on parle au XXIème siècle de « culture judéo-chrétienne », alors que cette expression ne recouvre aucune réalité.