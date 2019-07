A Autoridade Palestina libera participante no workshop de Manama

Os Serviços de Inteligência da Autoridade Palestina tentaram prender os empresários que participaram do workshop patrocinado pelos EUA no Barein para apresentar a parte econômica do «Acordo do Século». Uma lista de dez nomes circula na Internet.

Apenas Ashraf Jabari falou durante o workshop. Ele está viajando atualmente no exterior.

Saleh Abu Mayala foi preso em Hebron, depois libertado após a embaixada dos EUA ter enviado uma carta ameaçadora ao Presidente Mahmoud Abbas.

Ashraf Ghanam teve tempo de passar para a área de Hebron controlada pelos israelenses(israelitas-pt) e escapou da captura.

O Presidente Mahmoud Abbas havia pré-qualificado todos os participantes do workshop como «traidores da causa palestina». No entanto, hoje, a Autoridade Palestina garante que seus Serviços de Inteligência extrapolaram seu papel. Uma investigação interna foi aberta.