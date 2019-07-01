Filistin Özerk Yönetimi, Manama çalıştayı katılımcılarından birini serbest bıraktı

Filistin Özerk Yönetimi istihbarat servisleri, ABD tarafından « Asrın Anlaşması »nın ekonomik bölümünün sunumu amacıyla Bahreyn’de düzenlenen çalıştaya katılan işadamlarını tutuklamaya kalkıştı. İnternet ortamında ona yakın kişiden oluşan bir liste dolaşıyor.

Çalıştay süresince sadece Eşref Cebari konuşma imkanı buldu. Cebari halen yurtdışı seyahatinde bulunuyor.

Salih Ebu Mayala El Halil’de tutuklandı, ardından ABD büyükelçiliğinin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a tehdit içerikli bir mektup göndermesinden sonra serbest bırakıldı.

Eşraf Ganam, El Halil’in İsrail denetimindeki bölümüne geçecek zamanı bulmuş ve böylece tutuklanmaktan kıl payı kurtulmuştur.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önceden bu çalıştaya katılacak herkesin « Filistin davasına ihanet » etmiş olacakları nitelemesinde bulunmuştu. Öte yandan bugün, Filistin Özerk Yönetimi istihbarat servislerinin görevlerini suiistimal ettiğini belirterek, konuyla ilgili kurum içerisinde soruşturma açılacağını bildirdi.