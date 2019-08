Hvordan demokratiet undergraves i flere land gjennom manipulering av demokratiske prosesser

Ikke alle støttespillere er av det gode slaget. Målet for disse gruppene er bare å undergrave krav til vanlige mennesker i disse landene og hindre at kravene deres får gjennomslag.

I Russlands hovedstad Moskva, får folk via google melding på sine mobiltelefoner som ber dem delta i demonstrasjoner, med nøyaktige data om sted/ tid for forbudte demonstrasjoner.

Det pågår systematisk: Når folk vil vise sin motstand mot maktapparatet i sitt eget land (med unntak av «5-eyes-landene» [ 1 ]), uansett hvilket, overtar grupper nært opp til NED (National Endowment for Democracy) og tar kontroll over demonstrasjonene uten at aktivistene vet hva som skjer.

Oversettelse

Per Lothar Lindtner



[1] «5-eyes landene» vedtok Atlanterhavs-erklæringen i 1942 og den er grunnlaget for militær- allianser. Den består av Australia, Canada, USA, New Zealand og UK. De er først og fremst i dag forvaltere av satelitt-systemet Echelon, som avlytter all global telefoni. National Endowment for Democracy (NED) er et US-underbruk, som ble opprettet av Ronald Reagan i 1983. Budsjettet til denne konspiratoriske organisasjonen vedtas av US-kongressen etter forslag fra USAs UD. De er organisert i tilknytning til landene i «five-eyes»-systemet.