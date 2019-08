Enfraquecer países manipulando a democracia

Agora tornou-se sistemático: quando as pessoas, sejam quais forem, expressam oposição ao Poder no seu país (salvo nos dos «Cinco Olhos» [1]), seja ele qual for, grupos afiliados à NED tomam o controle dos manifestantes, sem o seu conhecimento.

Esta estratégia não tem nenhuma relação com as situações particulares dos países atingidos, nem com a legitimidade ou ilegitimidade das reivindicações.

Em Hong Kong, o Movimento pela Independência escolheu a bandeira da antiga potência colonial, o Império Britânico.

Na Rússia, Moscovo, as pessoas que usam o Google nos seus telefones portáteis (celulares-br) receberam mensagens não solicitadas convidando-os a participar em manifestações proibidas, detalhando-lhes os locais de encontro.

Em França, o Movimento dos Coletes Amarelos está infiltrado por um grupo afiliado à nebulosa de George Soros e a retomar a linha do chamado «Nuit debout !» («Noite em pé») ? : grupo dito «Cérebros não disponíveis».

Nem todos estes apoios devem ser aceites. Estes grupos não visam fazer triunfar as reivindicações desses manifestantes mas unicamente enfraquecer esses países.