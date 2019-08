Länder schwächen durch Manipulation der Demokratie

Es ist jetzt systematisch: wenn Menschen jeglicher Art ihren Widerstand gegen die Macht ihres Landes zum Ausdruck bringen (außer in den "Fünf Augen" Ländern [1]), gleichgültig welches Land, übernehmen NED-nahe Gruppen ohne deren Wissen die Kontrolle über die Demonstranten.

Diese Strategie hat nichts mit der besonderen Situation der betroffenen Länder zu tun, noch mit der Legitimität oder der Unrechtmäßigkeit der Forderungen.

In Hongkong hat die Unabhängigkeitsbewegung die Flagge der ehemaligen Kolonialmacht, des Britischen Empires, gewählt.

In Russland, in Moskau, haben Leute, die Google auf ihren Mobiltelefonen nutzten, nichtgeforderte Nachrichten erhalten, mit denen sie aufgefordert wurden, mit genauer Angabe der Treffpunkte an verbotenen Demonstrationen teilzunehmen.

In Frankreich wird die Gelbjacken-Bewegung von einer Gruppe infiltriert, die der George Soros-Galaxie angehört und die die Pariser " Nuit debout!“-Bewegung fortsetzt: "Gehirne nicht verfügbar" (Foto).

Nicht alle Unterstützer sind gut. Diese Gruppen zielen nur darauf ab, diese Länder zu schwächen und nicht die Forderungen dieser Demonstranten zum Sieg zu führen.