È ormai sistematico: quando il popolo, ogni popolo, esprime opposizione al potere che governa un Paese, ovunque esso sia – fatta eccezione per i Paesi dei “Cinque occhi” [1] – gruppi affiliati alla NED prendono il controllo dei manifestanti, a loro insaputa.

Questa strategia non è affatto in relazione con le situazioni particolari dei Paesi presi di mira, né con la legittimità o l’illegittimità delle rivendicazioni.

– A Hong Kong il Movimento per l’Indipendenza ha scelto la bandiera dell’ex potenza coloniale, l’Impero Britannico.

– In Russia, a Mosca, le persone che utilizzano Google attraverso il telefono cellulare hanno ricevuto messaggi non sollecitati che li invitano a partecipare a manifestazioni vietate, con indicazioni precise sui luoghi di raduno.

– In Francia il movimento dei Gilet Gialli è infiltrato da un gruppo affiliato alla nebulosa di George Soros, continuazione di Nuit debout! (Notte in piedi): Cerveaux non disponibles (Cervelli non disponibili).

I movimenti popolari non devono accettare ogni genere di sostegno. I gruppi manipolatori mirano unicamente a indebolire i Paesi, non a far trionfare le rivendicazioni dei manifestanti.