اعتباراً من 6 أكتوبر 2019 ، يحرس المرتزقة الأكراد في "روجافا" لحساب للولايات المتحدة سبعة معسكرات اعتقال لمقاتلي داعش الأسرى، بالإضافة إلى ثمانية معسكرات أخرى لزوجاتهم وأطفالهم.

وفقاً لوحدات حماية الشعب، كان هناك 14800 سجيناً من مقاتلي داعش وعدة مئات الآلاف من المدنيين.

بوسعنا الآن الكشف أن أجهزة المخابرات السورية كانت قد طلبت من الدول الأجنبية استعادة جهادييهم الذين أسرهم الجيش العربي السوري. قبل الكثيرون تسليمهم إليهم، بينما طلب آخرون- الذين لايطبقون عقوبة الإعدام في بلادهم - من سوريا إعدامهم. فيما طلبت فرنسا من سوريا، تسليم مواطنيها إلى الأكراد، وقد تم لها ذلك.

دعا البيت الأبيض قبل ثلاثة أيام من الغزو التركي، الدول الأعضاء في الائتلاف إلى استعادة رعاياهم المعتقلين، باعتبار أن دويلة كردستان (روجافا) هي مجرد خرافة، وأن القوات الأمريكية انسحبت إلى العراق. وقد رفضت كل من فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى الطلب الأمريكي [1].

أعلنت وحدات حماية الشعب في 13 تشرين الأول (أكتوبر) أنه، بالاستفادة من الارتباك الناجم عن الغزو التركي، فر 785 من أفراد أسر مقاتلي داعش من مخيم عين عيسى.