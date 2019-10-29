حزب الله يهتز

أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية في 25 أكتوبر 2019 الشراكة الدولية ضد حزب الله (Counter-Hizballah International Partnership - CHIP)، بحضور حوالي 30 دولة حول البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وفي الخط نفسه ل "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط" (وارسو، 14-15 فبراير) واجتماع المتابعة (البحرين، 21 أكتوبر)، تعتزم الولايات المتحدة قطع الإيرادات غير الإيرانية لحزب الله. ينبغي أن تجبر هذه الإستراتيجية حزب الله على الرضوخ لإيران وصولا إلى انفصاله عن طهران.

هذه العملية بالتحديد هي التي تسببت في إغلاق البنوك اللبنانية (التي ماتزال مغلقة) والأحداث التي تلت ذلك منذ 12 يوماً.

يردد الشعب اللبناني شعارات ضد النظام السياسي المفروض عليهم منذ عام 1943، بينما يواجه الزعماء في الظل أزمة مالية رهيبة، ويحاول الطفيليون تحويل الأموال التي اختلسوها إلى الخارج.

تمكن حوالي مئة ألف متظاهر في 27 من شهر أكتوبر من تكوين سلسلة بشرية بطول 170 كم امتدت من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.

إن الإستراتيجية القاسية التي تنتهجها الولايات المتحدة لتدمير الاقتصاد اللبناني، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل في حزب الله.