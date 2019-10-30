Voltaire İletişim Ağı

Hizbullah istikrarsızlaştırıldı

Voltaire İletişim Ağı
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ABD Hazine Bakanlığı, 25 Ekim 2019’da Hizbullah’a karşı uluslararası işbirliğini (Counter-Hizbullah İnternational Partnership - CHİP) başlattı. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu, otuza yakın ülkeyi bir araya getirdi.

« Ortadoğu’da barış ve güvenliğin geleceğini desteklemeyi hedefleyen bakanlar toplantısı » (Varşova, 14 ve 15 Şubat) ve izleme toplantısı (Bahreyn, 21 Ekim) doğrultusunda, ABD Hizbullah’ın İran haricindeki gelirlerini kesmek niyetindedir. Bu stratejinin Hizbullah’ı pes ettirmesi ve en sonunda Tahran ile yollarını ayıracak şekilde, İran’a boyun eğmek zorunda bırakması hedefleniyor.

Lübnan bankalarının kapanmasına (hala kapalı olan) ve bunun ertesinde 12 gündür devam eden gösterilere yol açan bu operasyondur.

Lübnan halkı, 1943’ten beri kendisine dayatılan siyasi sisteme karşı sloganlar atarken, arka planda yöneticiler ağır bir mali krizle karşı karşıyadır ve parazitler çaldıkları parayı yurtdışına transfer etmeyi denemektedirler.

27 Ekim’de, yaklaşık 100 000 gösterici, Kuzey’deki Trablus’tan Güney’deki Sur’a kadar 170 kilometre uzunluğunda bir insan zinciri oluşturmayı başardı.

ABD’nin, aynı zamanda Lübnan ekonomisini yok etmekte olan bu kararlı stratejisi, Hizbullah içerisinde daha şimdiden meyvelerini vermektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Hizbullah istikrarsızlaştırıldı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 30 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article208180.html

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