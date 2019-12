CIA og uigur-jihadistene

Presidenten for den Uyghuriske Verdenskongressen, til venstre, leder et seminar i Europaparlamentet sammen med den franske MEP Raphael Glucksmann.

Men WUC, basert i München i Tyskland, har påtatt seg ansvaret for de mange dødelige angrepene i Kina. I tillegg så har tusener av uigur-kjempere blitt sendt til Syria og Tyrkia for å bli trent opp, med disse landenes assistanse [ 3 ]. Mer enn 18 000 uigur-jihadister holder nå til i byen al-Zanbaki i Idlib-provinsen i Syria, der tyske og franske NGOer forsørger dem med mat og helsetjenester.

President Xi har bedt politiet ikke vise «noen slags nåde» mot terrorister. Faktisk står den kinesiske lederen overfor en mektig organisasjon - nemlig World Uyghur Congress, som ble dannet av CIA under den kalde krigen, og som USA daglige fremstiller et falskt bilde av som fredelig.

Kina har allerede publisert tallrike studier der de klargjør sin politikk [ 2 ]. Dokumentet som kan leses i New York Times er bevis på den kinesiske regjeringens beslutning om å bruke midler for å opprettholde nødvendig sivil fred.

The «Xinjiang papers», frigjort den 16. november 2019 av New York Times , har blitt tydet av vestlige medier som en plan om å undertrykke den uigurske kulturen i Kina [ 1 ]. Det er skrevet på kinesisk, Tolkningen er ikke så lett tilgjengelig for den vestlige verden.

Oversettelse

Ingunn Kvil Gamst

Derimot.no



[1] “‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims”, Austin Ramzy and Chris Buckley, The New York Times, November 16, 2019

[2] “Human Rights in Xinjiang - Development and Progress”, 1 June 2017; “Cultural Protection and Development in Xinjiang”, 13 December 2018; “The Fight against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang”, Voltaire Network, 18 March 2019.

[3] “The CIA is using Turkey to pressure China”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 19 February 2019.