La CIA y los yihadistas uigures

Los documentos publicados ahora por el New York Times en realidad demuestran el deseo del ‎gobierno chino de mantener la paz civil por todos los medios y si el presidente Xi ha exhortado las ‎fuerzas del orden a mostrarse « absolutamente implacables » ante los terroristas es porque China ‎se encuentra ante una poderosa organización, el Congreso Mundial Uigur, que el New York ‎Times presenta como pacífica pero que fue creada por la CIA durante la guerra fría. ‎

[1] “‘Absolutely ‎No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims”, Austin Ramzy ‎y Chris Buckley, The New York Times, 16 de noviembre de 2019

[2] “Human Rights in Xinjiang – Development and ‎Progress”, 1º de junio de 2017; “Cultural Protection and Development in ‎Xinjiang”, 13 de diciembre de 2018; “The Fight against Terrorism and ‎Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang”, Voltaire Network, 18 ‎de marzo de 2019.

[3] «La CIA utiliza a Turquía para presionar ‎a China», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 19 de febrero de 2019.