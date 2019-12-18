CİA ve Uygur cihatçılar

World Uyghur Congree Başkanı Dolkun İsa ve eski Türk Başbakan Binali Yıldırım, 16 Şubat 2018’de Münih’te.

16 Kasım 2019’da New York Times tarafından yayınlanan « Xinjiang papers », Batı’da, Çin’de Uygur kültürünü bastırmaya yönelik bir plan olarak yorumlandı [1]. Çince yazılmış olan bu belgelere Batılıların erişimi hala zor. Çin gerçekte Uygur kültürünü korumakta, Müslüman dinine hoşgörüyle yaklaşmakta, ancak World Uyghur Congress’in (WUC) terörizm ve ayrılıkçılığıyla mücadele etmektedir.

Çin, politikasını haklı göstermek için daha şimdiden çok sayıda çalışma yayınladı [2].

New York Times tarafından ifşa edilen belgeler, Çin hükümetinin toplumsal barışı her türlü yöntemi kullanarak sağlama iradesini ortaya koymaktadır. Devlet Başkanı Xi, güvenlik güçlerini teröristlere karşı « kesinlikle acımasız » olmaya davet etti. Gerçekten de, ABD gazetesinin barışçıl olduğuna inanıyor gibi yaptığı, Soğuk Savaş sırasında CİA tarafından kurulan World Uyghur Congress gibi güçlü bir örgüt ile karşıyadır.

Oysa merkezi Münih’te (Almanya) bulunan World Uyghur Congress, Çin’de birçok kişinin ölümüyle sonuçlanan çok sayıda saldırıyı üstlenmektedir. Buna ek olarak, aynı örgüt Türkiye’nin yardımıyla binlerce savaşçıyı eğitilmeleri için Suriye’ye gönderdi [3]. Böylece 18 000’den fazla Uygur cihatçı, Alman ve Fransız « STK »larının gıda ve temizlik lojistiğinden yararlandıkları el-Zanbaki (İdlib Eyaleti) yerleşimini işgal etti.

Uygur cihatçılarının artık Avrupa’da birçok destekçisi bulunmaktadır. 7-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenen üç gün süren bir seminer, kapalı kapılar ardında lobicileri bir araya getirdi, ardından Fransız Avrupa milletvekili Raphaël Glucksmann ve World Uyghur Congress’in Başkanı Dolkun İsa başkanlığında 10 Aralık’ta Avrupa Parlamentosu’nda bir konferans düzenlendi.