Frankrikes medvirkning til å tukle med OPCW-rapporter

Den 27. desember frigjorde Wikileaks en ny bunke interne dokumenter fra Organisasjonen for Forbud mot Kjemiske Våpen (OPCW) [1].

En e-post blant dem avslører at inspektør Ian Hendersons rapport ble trukket tilbake etter ordre fra OPCWs kabinettsjef Sebastian Braha [2].

Denne franske diplomaten er en «offiser for Orienten» (en høyt rangert ansatt i det franske utenriksdepartementet) og som ble utlånt til OPCW tre måneder etter det påståtte kjemiske angrepet mot Douma. Han skulle overvåke organisasjonens etterforskning.

I e-posten forlanger Sebastian Braha «Vær så snill å trekke dette dokumentet ut av DRA (Documents Registry Archive) …. Og vær så snill å fjerne alle spor. om det finnes noen, om at dette dokumentet har blitt overlevert, lagret - eller hva som helst i DRA».

Ian Henderson hadde vist at to sylindre funnet på stedet for det påståtte angrepet i Douma i Syria mer sannsynlig hadde blitt plassert manuelt enn å ha blitt sluppet ned fra et fly eller et helikopter.

Den endrede rapporten har blitt brukt til å rettferdiggjøre en felles nattlig bombe-offensiv mot Syria utført av De Forente Stater, Storbritannia og Frankrike den 13. og 14. april 2018.