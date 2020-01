Uma facção iraniana oferece US $ 80 milhões para assassinar Donald Trump

Um comentador do principal canal da televisão pública iraniana declarou que a Nação iraniana podia mobilizar 80 milhões de dólares de recompensa para qualquer um que assassinasse o Presidente norte-americano Donald Trump.

Apenas a voz do apresentador era audível enquanto as imagens mostravam milhões de Iranianos acompanhando o caixão do General Qassem Soleimani. Esta mensagem foi amplamente difundida pela imprensa iraniana.

Continua a ignorar-se quem é o interlocutor do Estado profundo dos EUA no Estado iraniano.