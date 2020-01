Japan støtter Myanmar i saken om folkemord

Den vestlige verden er delt i spørsmålet om kontroversene i Myanmar. Etter India mener nå også Japan at det ikke har vært noe folkemord mot rohinga-folket, men at det skyldes en anti-terror-aksjon mot «Arakan Rohingya Salvation Army», også kjent under sitt forrige navn Harakah al-Yaqin, eller «Faith Movement».

På en pressekonferanse han holdt den 26. desember 2019 i Yangoon (tidligere Rangoon) grep den japanske ambassadøren til Myanmar, Ichiro Maruyama, sjansen til å forklare hvor de står.

Hans regjering tror fast og bestemt at det ikke foregår noe folkemord i Burma. I stedet er det et jihadist-angrep.

Han uttrykte derfor et håp om at The International Court of Justice ikke vil komme med provisoriske tiltak som et resultat av Aung San Suu Kyis forklaringer i det forumet den 12. desember 2019 [1].

Fredsprisvinneren fra 1991, og som spesialrådgiver i Myanmar siden 2016, har vært utsatt for en internasjonal svertekampanje etter rohingaenes utvandring i 2017.

Støtten hun har i Kina har blitt forklart som del av rivaliseringen mellom USA og Kina. Støtten fra India har blitt sett på som synet til Narendra Modris hindu-politikk. De også mener «Arakan Rohingya Salvation Army» er en jihadist-organisasjon med hovedkvarter i Mekka i Saudi-Arabia.

De blir støttet av World Islamic Organization, og blir bevæpnet av Pentagon [2].