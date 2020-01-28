شبكة فولتير

موغريني، والحريري، وميقاتي، يختلسون أموالاً أوروبية

شبكة فولتير
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طبقًا لمجموعة TRT التليفزيونية العامة التركية، فقد تقدم نواب أوروبيون بشكوى ضد الممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، واثنين من الرؤساء السابقين للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، ونجيب ميقاتي، بتهمة الاختلاس [1].

فقد تم تحويل أكثر من مائة مليون دولار من المساعدات الأوروبية لإدارة أزمة النفايات اللبنانية في عام 2015.

يقود مجموعة البرلمانيين الأوروبيين، الاشتراكية البرتغالية آنا غوميز، والقومي الفرنسي تييري مارياني.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] “Exclusive: Mogherini under fire over stink in Lebanon from EU cash”, TRT, Januray 22, 2020.

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مصادر : “موغريني، والحريري، وميقاتي، يختلسون أموالاً أوروبية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 28 كانون الثاني (يناير) 2020, www.voltairenet.org/article209054.html

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