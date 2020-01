Des fonds européens détournés par Mogherini, Hariri et Mikati

Selon le groupe de télévision publique turque TRT, une plainte aurait été déposée par des parlementaires européens contre l’ancienne Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, et deux anciens présidents du gouvernement libanais, Saad Hariri et Najib Mikati, pour détournement de fonds [1].

Plus d’une centaine de millions de dollars auraient été détournés de l’aide européenne visant à gérer la crise des déchets libanais de 2015.

Le groupe de parlementaire européens est conduit par la socialiste portugaise Ana Gomes et le nationaliste français Thierry Mariani.