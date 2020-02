Département d’État des États-Unis

Le 18 février, les États-Unis ont pris des mesures pour mettre fin au pillage des biens du Venezuela par l’ancien régime de Maduro et à son usurpation constante de la démocratie, en sanctionnant Rosneft Trading S.A., une société de courtage pétrolier russe de droit suisse, en raison de ses activités dans le secteur pétrolier vénézuélien. Le président et président du conseil d’administration de Rosneft Trading, Didier Casimiro, qui est également vice-président de Rosneft pour le raffinage, la pétrochimie, le commerce et la logistique, a par ailleurs fait l’objet d’une désignation en raison de ses actions ou actions présumées pour ou au nom de Rosneft Trading.

En tant que principal courtier des accords mondiaux de vente et de transport du pétrole brut du Venezuela, Rosneft Trading a soutenu le dictateur Maduro et permis ainsi la répression qu’il exerce contre le peuple vénézuélien. Maduro a détruit les institutions, l’économie et l’infrastructure du Venezuela, tout en s’enrichissant lui-même et en enrichissant ses amis, par son abus du pouvoir de l’État et l’accueil favorable qu’il a réservé à l’aide malveillante de la Russie, ainsi que de Cuba, de l’Iran et de la Chine.

Alors que le président par intérim Juan Guaido œuvre avec sa coalition de partenaires internationaux pour un avenir meilleur pour le peuple du Venezuela, Maduro est de plus en plus isolé et tributaire de l’aide d’un petit groupe de régimes alliés qui pillent les ressources du Venezuela pendant qu’il continue de mettre en œuvre des politiques répressives à l’égard des Vénézuéliens. Le peuple du Venezuela s’est prononcé courageusement contre Maduro et ses associés corrompus et continue d’exiger la liberté et le respect de l’état de droit. Les États-Unis sont déterminés à le soutenir jusqu’à ce que la démocratie et la prospérité soient rétablies au Venezuela.