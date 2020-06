قدم النائب سكوت بيري (جمهوري، كاليفورنيا) مشروع قانون (HR6948) في 19 أيار-مايو 2020 "لتفويض الرئيس للاعتراف بمنطقة التبت، التي تخضع لحكم ذاتي في جمهورية الصين الشعبية، كدولة منفصلة و مستقلة ولأغراض أخرى (To authorize the President to recognize the Tibet Autonomous Region of the People’s Republic of China as a separate, independent country, and for other purposes).

وعلى الرغم من أن نص هذا الاقتراح لم يتم توزيعه بعد بسبب وباء كوفيد-19، إلا أننا نعلم أنه يهدف إلى منح البانتشن لاما الحادي عشر المعترف به من قبل الدالاي لاما الرابع عشر الحالي، إمكانية المشاركة بتعيين الدالاي لاما الخامس عشر القادم.

تم رفع الدالاي لاما الرابع عشر الحالي تينزين جياتسو في أيديولوجية الكومينتانغ من قبل ضابط استخبارات نازي يدعى هاينريش هاريرير، تم استيعابه في منظمة Stay-Behind التابعة لإحدى شبكات الناتو في أوروبا الناتو.

في عام 1995، نشب خلاف بين السلطات الدينية البوذية التيبتية والسلطات السياسية الصينية بشأن تعيين البانتشن لاما الحادي عشر. فاختارت الأولى طفلاً عمره 6 سنوات، هو جدون تشويكي نييما (الصورة). فيما اختارت السلطات الصينية، بحجة تقليد أنشأته سلالة تشينغ في القرن الثامن عشر، طفلاً منافساً من العمر نفسه يدعى جيانكين نوربو. ثم نصَبت بكين الطفل الأول سراً ولقنته تعليماً شيوعياً.

الدالاي لاما والبانتشن لاما لايحظيان بالقبول إلا إذا اعترفا ببعضهما البعض.