Nous, ministres des affaires étrangères de la France, de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni et Haut représentant de l’Union européenne, condamnons unanimement et avec la plus grande fermeté l’empoisonnement d’Alexeï Navalny, qui a été confirmé.

L’Allemagne a informé ses partenaires du G7 du fait que les conclusions cliniques et toxicologiques des experts médicaux allemands et d’un laboratoire spécialisé des forces armées allemandes ont établi que M. Alexeï Navalny avait été victime d’une attaque au moyen d’un agent neurotoxique chimique du groupe « Novitchok », substance mise au point par la Russie. M. Navalny est pris en charge dans une unité de soins intensifs d’un hôpital de Berlin et son état demeure sérieux. Toutes nos pensées vont à sa famille et nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.

Toute utilisation d’armes chimiques en tout lieu, à tout moment, par quiconque et en toutes circonstances est inacceptable et contrevient aux normes internationales contre l’utilisation de ces armes. Nous, ministres des affaires étrangères du G7, appelons la Russie à faire toute la lumière, sans délai et en toute transparence, sur l’identité des auteurs de cet empoisonnement odieux et, compte tenu des engagements pris par ce pays au titre de la Convention d’interdiction sur les armes chimiques, à traduire ces personnes en justice.

Cette attaque visant Alexeï Navalny, figure de l’opposition, constitue également une nouvelle atteinte grave à la démocratie et au pluralisme politique en Russie. Elle représente une menace sérieuse pour les femmes et les hommes investis dans la défense des libertés politiques et civiles que la Russie elle-même s’est engagée à garantir. Nous appelons la Russie à se montrer à la hauteur de ses engagements au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à garantir ces droits, notamment le droit à la liberté d’expression, à ses citoyens.

Nous continuerons de suivre avec attention la réponse apportée par la Russie aux appels internationaux demandant des explications concernant l’empoisonnement abject de M. Navalny. Nous demeurons fermement déterminés à soutenir la démocratie, l’État de droit et les droits de l’Homme en Russie et à renforcer notre appui à la société civile russe.