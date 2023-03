La présidente du Conseil des ministres italien, Giogia Meloni, en visite à New Delhi a déclaré que « L’agression russe à l’égard de l’Ukraine » constitue une « provocation au cœur de la Charte de l’Onu » et mine « l’ordre international fondé sur les règles », concluant que « Nous ne pouvons pas nous soumettre à la loi du plus fort ». On efface de cette sorte l’histoire des événements qui ont conduit à la situation critique actuelle. Nous la reconstruisons, dans cette émission de Grandangolo, dans ses traits essentiels :

1. L’Otan naît de la Bombe

2. Yougoslavie : la guerre fondatrice de la nouvelle Otan

3. L’expansion de l’Otan vers la Russie

4. Les USA et l’Otan attaquent et envahissent l’Afghanistan et l’Iraq

5. L’OTAN démolit l’État libyen

6. La guerre USA/Otan pour démolir la Syrie

7. La régie USA/Otan dans le coup d’État en Ukraine

8. L’Italie, porte-avion sur le front de guerre

9. Les USA et l’Otan piétinent les Traités et déploient en Europe de nouvelles armes nucléaires

Le moment où la Guerre froide se termine avec la dissolution du Pacte de Varsovie puis de l’Union Soviétique même, en 1991, est fondamental. Les États-Unis en profitent pour déclencher dans le Golfe le premier conflit de l’après-Guerre froide auquel participent les principaux pays de l’Otan, parmi lesquels l’Italie. En même temps l’Otan met en marche son extension à l’Est vers la Russie. Le premier pas est la démolition de la Fédération Yougoslave, que les États-Unis et les puissances européennes de l’Otan initient en 1990. La guerre, nommée « Opération Force Alliée », commence le 24 mars 1999. Pendant qu’elle démolit par la guerre la Fédération Yougoslave, l’Otan commence à s’étendre à l’Est, cela, bien que Washington eut assuré le président de l’URSS, Mikhail Gorbatchev, que « L’Otan ne s’étendra pas d’un pouce à l’Est ». En vingt ans, l’Otan s’étend de 16 à 30 pays. Avec la prochaine entrée de Suède et Finlande elle s’élargira à 32 pays, toujours plus au bord de la Russie. Trois autres pays - Bosnie-Herzégovine (auparavant partie de la Yougoslavie), Géorgie et Ukraine (auparavant parties de l’URSS)- sont candidats pour entrer dans l’Otan.