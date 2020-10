O Presidente Recep Tayyip Erdoğan, intervindo durante um simpósio sobre Direito marítimo internacional, em 28 de Setembro de 2020, abordou o conflito em torno do Alto Carabaque (ou Nagorno-Karabakh-ndT).

Ele lembrou que desde a dissolução da URSS — ou seja, há 30 anos— os Estados Unidos, a Rússia e a França (Grupo de Minsk) tentaram em vão resolver o conflito. Depois afirmou:

«Dir-se-ia que eles fizeram todo o possível para não resolver este problema. E agora, dão lições e de tempos a tempos proferem ameaças. Qual é a sua ameaça ? Está lá a Turquia ? Estão lá os soldados turcos ? Aqueles que colocam essas perguntas são os mesmos que transferiram milhares de camiões com armas para o nosso Sul, sobretudo para o Norte da Síria. Os que fazem essas perguntas são os que dividiram o Norte da Síria e aí estabeleceram as suas bases. Os que fazem essas perguntas são os que enxamearam a Síria com o poderio da Coligação (Coalizão-br)».

Reconhecendo que as hostilidades foram desencadeadas por Baku, ele prosseguiu:

«O Azerbaijão, que considera que é tempo de acertar contas, teve que tomar ele próprio as coisas em mãos».