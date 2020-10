Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach am 28. September 2020 auf einem Symposium über internationales Seerecht über den Konflikt um Berg-Karabach.

Er erinnerte daran, dass seit der Auflösung der UdSSR - das heißt seit 30 Jahren - die USA, Russland und Frankreich (Minsk-Gruppe) vergeblich versucht haben, den Konflikt zu lösen. Dann sagte er:

"Es sieht so aus, als hätten sie alles in ihrer Macht Stehende getan, um diese Frage nicht zu lösen. Und jetzt erteilen sie Lektionen und lassen ab und zu auch Drohungen laut werden. Was ist ihre Drohung? "Die Türkei, ist sie da? Die türkischen Soldaten, sind sie da? Jene, die diese Fragen stellen, sind diejenigen, die Tausende von Waffentransportern in unseren Süden gebracht haben, vor allem in den Norden von Syrien. Jene, die diese Fragen stellen, sind diejenigen, die den Norden Syriens gespalten und dort ihre Stützpunkte errichtet haben. Jene, die diese Fragen stellen, sind diejenigen, die in Syrien mit den Koalitionsmächten herumgewimmelt haben. »

Mit seinem Eingeständnis, dass die Feindseligkeiten von Baku ausgelöst wurden, fuhr er fort: "Aserbaidschan denkt, es sei an der Zeit, Rechenschaft zu verlangen, musste die Dinge selbst in die Hand nehmen.“