Blant dei mange tinga som kan trigge ein borgarkrig, har folk kryssa av for folkelege reaksjonar på tiltaka mot Covid-19 som visse guvernørar har pådytta dei – oftare enn for ei eventuell undergraving av resultata av presidentvalet.

I følge ei meiningsmåling saumfart av Washington Examiner [ 1 ], ventar 61% av amerikanarane at ein ny borgarkrig skal bryte ut, for andre gong i landets historie. 52% hamstrar allereie mat, medan nokre butikkar, som Sam’s Club og Costco, har byrja å rasjonere distribusjonen av basisvarer.

Back to normal barometer, October 1, 2020.

[1] “Washington Secrets - Powder keg : 61% say United States ‘on verge of civil war,’ 52% already preparing”, Paul Bedard, Washington Examiner, Octobre 2, 2020.