Washington Examiner tarafından yorumlanan bir ankete göre [1], Amerikalıların % 61’i bir İkinci İç Savaşın [2] yaşanmasını bekliyor. Halkın % 52’si bu nedenle zaten gıda stokları hazırlığı içerisindedir. Sam’s Club ve Costco gibi bazı mağazalar, temel ihtiyaç maddelerinin satın alımına ilişkin bazı miktar kısıtlamaları getirmiş durumda.

Seçmenler, Covid-19’a karşı bazı valiler tarafından alınan önlemlere ya da başkanlık seçimi sonuçlarına yönelik halk tepkisi gibi pek çok temayı olası bir iç savaşın tetikleyicisi olarak görmektedir.