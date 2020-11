Un movimento di boicottaggio di prodotti turchi (cifre iniziali del codice a barre “869”), nato per iniziativa di alcune personalità saudite, si sta diffondendo in tutto il mondo arabo; avrebbe molto seguito in Bahrein, Egitto, Emirati Arabi, Libia orientale e Siria.

Il boicottaggio, iniziato con l’affare Kashoggi (dicembre 2018), è ora ripreso in solidarietà con gli armeni del Karabakh.

A causa delle attuali difficoltà dell’economia turca, il boicottaggio rappresenta un reale pericolo per molte imprese, soprattutto del settore alimentare e tessile. Sarebbe catastrofico se si estendesse all’Unione Europea.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha da parte sua esortato il mondo mussulmano a boicottare i prodotti francesi. Vi ha aderito solo il Qatar. Boicottaggio arabo dei prodotti turchi

