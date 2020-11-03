Suudi Arabistan’daki önemli şahsiyetlerin çağrısı üzerine Arap dünyasında Türk ürünlerini (barkod numarası « 8 69 ») boykot etme hareketi yayılıyor (barkod "8 69" ile başlıyor). Bu boykotun Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Doğu Libya ve Suriye’de halk tarafından yoğun bir şekilde desteklendiği belirtiliyor.

Bu boykot, Kaşıkçı olayı sırasında (Aralık 2018) başladı ve bugün Karabağ Ermenileri ile dayanışma içinde sürdürülüyor.

Türkiye ekonomisinin mevcut zorlukları göz önüne alındığında boykot, başta gıda ve tekstil sektörlerinde olmak üzere birçok işletme için gerçek bir tehlike oluşturmaktadır. Bu hareketin Avrupa Birliği’ni de kapsayacak şekilde genişletilmesi felaket olacaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Müslüman dünyasında Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrıya sadece Katar tarafından itibar edilmektedir.