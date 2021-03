A seguir às revelações de um historiador, Mark Curtis, e de um jornalista, Matthew Kennard, sobre a organização do derrube do Presidente Evo Morales (2019), a anterior Presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, foi detida, em 13 de Março de 2021, e colocada sob prisão efectiva.

Ela é acusada de se ter ilegalmente apoderado da presidência com a ajuda de uma potência estrangeira e de ter instaurado uma ditadura para ceder as reservas de lítio do país aos seus comanditários.