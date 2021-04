Defender-Europe 21

Se supone que toda Europa está paralizada por los confinamientos de poblaciones decretados ‎frente a la epidemia de Covid-19.

A pesar de ello, Defender Europe, el mastodóntico ejercicio anual del Ejército de ‎Estados Unidos en Europa, se puso en marcha hasta finales de junio, ‎movilizando en suelo europeo –y más allá– decenas de miles de militares estadounidenses con miles de blindados y otros vehículos de guerra. Este Defender-Europe 2021 no sólo retoma el ‎programa del que se realizó en 2020, finalmente redimensionado debido a la epidemia de Covid-‎‎19, sino que lo amplifica. ‎

‎¿Por qué el «Defensor de Europa» viene de la otra orilla del Atlántico? Según explicaron los ‎‎30 ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN –reunidos físicamente en Bruselas ‎el 23 y el 24 de marzo–, «Rusia, con su comportamiento agresivo, socava y desestabiliza a ‎sus vecinos y trata de interferir en la región de los Balcanes». ‎

Ese escenario está montado recurriendo a una inversión de la realidad. Se acusa a Rusia de ‎‎«interferir en la región de los Balcanes»… donde la OTAN ya interfirió en 1999 utilizando ‎contra Yugoslavia 1 100 aviones de guerra, que lanzaron sobre aquel país 23 000 bombas ‎y misiles. ‎

Nos dicen que el Ejército de Estados Unidos (US Army) viene a «defender Europa». ‎El ejercicio Defender-Europe 2021, que se realiza bajo las órdenes del Mando de las Fuerzas de ‎Estados Unidos en Europa, moviliza 28 000 militares estadounidenses y unidades de 25 países ‎miembros y “socios” de la OTAN. Todos realizarán operaciones en más de 30 áreas de ‎‎12 países europeos, incluyendo ejercicios de fuego real y lanzamientos de misiles. La fuerza ‎aérea de Estados Unidos (US Air Force) y la marina de guerra de ese país (US Navy) también ‎estarán participando. ‎

El traslado a Europa de miles de soldados estadounidenses y de 1 200 blindados y otro ‎equipamiento pesado comenzó en marzo. Tanto los miles de militares estadounidenses como ‎todo ese material de guerra están llegando a 13 aeropuertos y 4 puertos europeos. En abril, ‎el material de 3 depósitos preposicionados del Ejército de Estados Unidos en Italia, Alemania y ‎los Países Bajos será trasladado a diversas áreas señaladas para el entrenamiento en Europa, ‎además de 1 000 equipos pesados que se trasladarán en trenes y barcos. En mayo, ‎se realizarán 4 grandes ejercicios en 12 países. En uno de ellos más de 5 000 soldados de ‎‎11 países realizarán ejercicios con fuego real por toda Europa. ‎

Mientras que los ciudadanos italianos y europeos tendrán prohibido moverse libremente, por ‎razonas de «seguridad», esa prohibición no se aplicará a los miles de soldados que ‎se desplazarán sin obstáculos de un país europeo a otro. Todos esos militares tendrán un ‎‎«pasaporte Covid» otorgado no por la Unión Europea sino por el Ejército de Estados Unidos, e‎l cual afirma que sus militares «están sometidos a estrechas medidas de prevención» del Covid-‎‎19. ‎

Pero Estados Unidos no viene sólo a «defender Europa». El comunicado del Ejército de ‎Estados Unidos en Europa y África afirma que este gran ejercicio «demuestra la capacidad de ‎Estados Unidos de ser un socio estratégico para la seguridad en las regiones de los Balcanes y el ‎Mar Negro mientras mantenemos nuestras capacidades en el norte de Europa, en el Cáucaso, ‎Ucrania y África». Para ello, el ejercicio Defender-Europe «utiliza las vías terrestres y ‎marítimas fundamentales que conectan Europa, Asia y África». ‎

El generoso «Defensor» no se olvida de África. En junio, también en el marco del «Defender-‎Europe 2021», “defenderá” además Túnez, Marruecos y Senegal con una vasta operación militar ‎que se extenderá desde el norte de África hasta el oeste de ese continente y desde el ‎Mediterráneo hasta el Atlántico. Esa operación también se desarrollará bajo las órdenes del ‎Ejército de Estados Unidos, a través de su Task Force en Europa meridional, que tiene su ‎cuartel general en Vicenza (Italia). El comunicado oficial explica que hay que combatir «la ‎actividad maléfica en el norte de África y en el sur de Europa y la agresión militar adversa». ‎No se especifica quiénes son los “maléficos” pero la referencia a Rusia y China es evidente. ‎

El «Defensor de Europa» no está aquí sólo de paso. En Defender-Europe 2021 participa el ‎V Cuerpo de Ejército de Estados Unidos. Después de haber sido reactivado en Fort Knox ‎‎(Kentucky), el V Cuerpo de Ejército estadounidense ha creado su propio cuartel general ‎avanzado en Poznan (Polonia). Las nuevas Brigadas de Asistencia de las fuerzas de seguridad ‎participan en el ejercicio. Se trata de unidades especiales del Ejército de Estados Unidos que ‎entrenan y dirigen en operaciones militares las fuerzas de países “socios” de la OTAN –como ‎Ucrania y Georgia. ‎

No se sabe cuánto va a costar el Defender-Europe 2021, pero sí se sabe que seremos nosotros, ‎los ciudadanos de los países participantes, quienes pagaremos la factura, con dinero proveniente ‎de los fondos públicos, a pesar de que escasean los recursos para enfrentar la crisis. Los gastos ‎militares de Italia se han disparado este año hasta alcanzar un monto de 27 500 millones de ‎euros, o sea 75 millones de euros al día. ‎

Pero Italia tiene el orgullo de participar en Defender-Europe 2021, no sólo con sus fuerzas ‎armadas sino también como país receptor. Y tendrá el honor, en junio, de servir de teatro al ejercicio de conclusión del Mando estadounidense, con la participación del V Cuerpo de Ejército ‎de Estados Unidos, proveniente de Fort Knox.‎

