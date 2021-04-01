Defender-Europe 21

Avrupa’yı felç eden Kovid karşıtı kısıtlamalar değil: ABD Ordusu’nun yıllık hantal tatbikatı Defender-Europe, Haziran ayı sonuna kadar sürmek üzere başladı. Tatbikat, Avrupa topraklarında ve ötesinde binlerce zırhlı ve diğer araçlarla birlikte on binlerce askeri seferber etmektedir. Defender-Europe 21, Kovid nedeniyle yeniden boyutlandırılan 2020’nin programını yeniden ele almakla kalmıyor, aynı zamanda güçlendiriyor da.

Peki, « Avrupa Savunucusu » Atlantik ötesinden buralara kadar neden geliyor? 23 ve 24 Mart’ta Brüksel’de fiziksel olarak bir araya gelen 30 NATO dışişleri bakanı bunu açıklıyor: « Rusya saldırgan tutumuyla komşularını baltalıyor ve istikrarsızlaştırıyor ve Balkan bölgesine müdahale etmeye çalışıyor ». Gerçeğin tersine çevrilmesi tekniğiyle inşa edilen bir senaryo: Örneğin Rusya’yı, 1999’da NATO’nun 1.100 uçakla üzerine 23.000 bomba ve füze yağdırdığı Yugoslavya’ya « müdahale ettiği » Balkan bölgesine müdahale etmeye teşebbüs etmekle suçlayarak.

Müttefiklerin yardım çağrısı karşısında, ABD Ordusu, « Avrupa’yı savunmak » için geliyor. Defender-Europe 21, Avrupa ve Afrika’daki ABD Ordusunun komutası altında, ABD ve 25 NATO müttefiki ve ortaklarına ait 28.000 askeri seferber ediyor. Bunlar, 12 ülkede 30’dan fazla eğitim alanında atış ve füze tatbikatları da dahil olmak üzere çeşitli harekatlar gerçekleştirecekler. Bu faaliyetlere ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması da katılacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa’ya binlerce asker ve 1.200 zırhlı ve diğer ağır donanımların nakli süreci Mart ayında başladı. Bunlar Avrupa’daki 13 havalimanına ve 4 limana gelmeye devam etmektedirler. Nisan ayında, İtalya’da (muhtemelen Camp Darby), Almanya’da ve Hollanda’da önceden konumlandırılmış ABD Ordusuna ait üç depodan Avrupa’daki çeşitli eğitim alanlarına, otobüsler, trenler ve gemilerle 1000’den fazla ağır donanım nakledilecek. Mayıs ayında, 12 ülkede dört büyük tatbikat gerçekleştirilecek. Bunların birinde, 11 ülkeden 5.000’den fazla asker, atış tatbikatları için tüm Avrupa’ya dağılacak.

İtalyan ve Avrupalı vatandaşların « güvenlik » gerekçesiyle özgürce hareket etmeleri yasaklanırken, bu yasak bir Avrupa ülkesinden diğerine özgürce hareket edecek binlerce asker için geçerli olmayacak. Bu askerler, AB tarafından değil ama « Kovid’i önlemek ve hafifletmek için sıkı önlemlere » tabi tutulacakları ABD Ordusu tarafından verilecek olan « Kovid pasaportuna » sahip olacaklar.

Amerika Birleşik Devletleri sadece « Avrupa’yı savunmaya » gelmiyor. Avrupa ve Afrika’daki ABD Ordusu basın açıklamasında, büyük tatbikatın « ABD’nin, Kuzey Avrupa, Kafkasya, Ukrayna ve Afrika’da yeteneklerimizi desteklerken, Balkan ve Karadeniz bölgelerinin güvenliği için stratejik bir ortak olma yeteneğini ortaya koyduğunu » anlatıyor. Bunu yapmak için Defender-Europe 21, « Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan belli başlı kara ve deniz yollarından yararlanıyor ».

Cömert « Savunucu » Afrika’yı unutmuyor. Haziran ayında, yine Defender-Europe 21 çerçevesinde, Kuzey Afrika’dan Batı Afrika’ya, Akdeniz’den Atlantik’e kadar uzanan geniş kapsamlı bir askeri harekatla, Tunus, Fas ve Senegal’i « savunacak ». Bu tatbikat, Vicenza’da bulunan Güney Avrupa Task Force’u aracılığıyla ABD Ordusu tarafından yönetilecek. Resmi açıklamaya göre, « Kuzey Afrika ve Güney Avrupa’daki zararlı faaliyet ve rakip askeri saldırganlık » ile mücadele etmek gerekir. « Zararlı » olanların kim olduğu belirtilmiyor, ancak Rusya ve Çin’e atıf yapıldığı aşikar.

« Avrupa’nın Savunucusu » buraya geçici olarak gelmiyor. Defender-Europe 21’e US Army’nin 5. Kolordusu katılıyor. Kentucky’deki Fort Knox’da yeniden faaliyete geçirildikten sonra, Polonya’nın Poznan kentinde NATO’nun doğu kanadındaki harekatları yöneteceği kendi ileri karargahını kurdu. Yeni güvenlik güçlerine yardım Tugayları tatbikata katılıyor. Bunlar, NATO ortağı ülkelerin (Ukrayna ve Gürcistan gibi) güçlerini askeri harekatlarda eğiten ve yöneten, US Army’ye ait özel birimlerdir.

Defender-Europe 21’in ne kadara mal olacağını bilmesek de, kriz karşısında kaynaklarımız tükenirken, katılımcı ülke vatandaşları ile kamu parasıyla bunu ödeyecek olanın biz olacağımızı gayet iyi biliyoruz. İtalya’nın askeri harcamaları bu yıl 27,5 milyar Euro’ya, yani günlük olarak 75 milyon Euro’ya yükseldi. Bu arada İtalya, Defender-Europe 21’e yalnızca kendi silahlı kuvvetleriyle değil, aynı zamanda ev sahibi ülke olarak da katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Dolayısıyla, Haziran ayında ABD’nin Fort Knox’taki 5’inci Kolordusunun katılımıyla ABD Komutanlığının kapanış tatbikatına ev sahipliği yapma şerefine de nail olacak.