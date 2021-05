La reciente carta abierta de un amplio grupo de generales estadounidenses retirados [ 8 ] es una muestra de que ya nadie sabe quién dirige las fuerzas armadas de ‎Estados Unidos. Es cierto que el análisis político que hacen los firmantes de esa carta abierta es ‎digno de los tiempos de la guerra fría, pero eso no resta valor a su señalamiento: la ‎administración federal y los generales del Pentágono ya no están en la misma ‎frecuencia. ‎

La guerra que el almirante Cebrowski imaginaba tendría que abarcar, en un primer momento, ‎toda esa región, sin tener en cuenta las divisiones o alianzas surgidas en la guerra fría. ‎En otras palabras, Estados Unidos ya no tendría amigos ni enemigos. El enemigo tampoco ‎se definía ya en términos de ideología (como la oposición entre capitalistas y comunistas) ni de ‎religión (como en el « choque de civilizaciones ») sino únicamente por su no integración a la ‎economía globalizada del capitalismo financiero. Nada podría proteger a quienes tuviesen la ‎desgracia de ser independientes. ‎

La clave del proyecto era la llamada « Oficina para la Transformación de la Fuerza » ( Office of ‎Force Transformation ), creada en el Pentágono por Donald Rumsfeld en los días posteriores a los ‎atentados del 11 de septiembre. A la cabeza de esa Oficina para la Transformación de la Fuerza, ‎Rumsfeld puso al almirante Arthur Cebrowski. El almirante Cebrowski, reconocido estratega, ‎había concebido la informatización de las fuerzas armadas estadounidenses [ 4 ]. Parecía que aquella Oficina debía completar aquel trabajo ‎de Cebrowski, aunque ya nadie se oponía a la reorganización. Pero no era así, la Oficina había ‎sido creada para transformar la misión de las fuerzas armadas estadounidenses y así ‎lo demuestran las grabaciones existentes de algunas de las conferencias que Cebrowski impartía‎ ‎en las academias militares. ‎

Pero el mapa dado a conocer por el coronel Peters –quien detestaba al entonces secretario ‎de Defensa Donald Rumsfeld– no permitía entender todo el conjunto del proyecto. Ya en el ‎momento de los atentados del 11 de septiembre, el propio Peters había publicado en ‎‎ Parameters , la revista del US Army (las fuerzas terrestres estadounidenses), un artículo ‎‎ [ 3 ] donde ‎mencionaba el mapa que publicaría finalmente 4 años después. En aquel artículo, el coronel ‎Peters sugería que el Estado Mayor Conjunto se disponía a convertir en realidad los contornos ‎de su mapa cometiendo crímenes atroces a través de proxis, para no ensuciarse las manos. ‎En aquel momento se podía pensar que serían ejércitos privados, pero la experiencia mostró que ‎estos tampoco pueden implicarse en crímenes contra la humanidad. ‎

