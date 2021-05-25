Карты Совета начальников штабов США от 2001 г., опубликованные в 2005 г. полковником Ральфом Питерсом, и в наши определяют действия вооружённых сил США.

В моей книге «Чудовищный обман» [1] я писал в 2002 г., что теракты 11 сентября были направлены на то, чтобы заставить с помощью США:

установить внутри этой страны массовый контроль (Patriot Act);

возобновить внешнюю имперскую политику, в отношении которой в ту пору не было никакого документа.

Всё стало ясно лишь в 2005 г., когда полковник Ральф Питерсон, в то время комментатор из Fox News, опубликовал знаменитую карту Совета начальников штабов – карту «перекройки Большого Ближнего Востока» [2]. Она во всех канцеляриях произвела эффект разорвавшейся бомбы: Пентагон намеревался перекроить границы государств, установившиеся после франко-британской колонизации (Соглашения Сайкса-Пико-Сазонова), независимо от того, являются эти государства дружественными или нет.

После этого все страны региона старались делать всё, что было в их силах, чтобы отвести надвигавшуюся на их народы грозу. Но вместо объединения с соседними странами перед лицом общего врага, каждый пытался отвести руку Пентагона на своих соседей. Наиболее ярким примером является Турция, которая несколько раз переставляла ружьё с одного плеча на другое с видом взбесившейся собаки.

Столкнулись два видения мира. Для Пентагона после 2001 г. стабильность – это стратегический враг Соединённых Штатов, а для России – условие мирного сосуществования.

Тем не менее, карта, обнаруженная полковником Питерсом, её отвергал министр обороны Дональд Рамсфелд, не позволяла осмыслить этот проект полностью. Во время событий 11 сентября он опубликовал статью в журнале сухопутных войск США Parameters [3]. В ней он вскользь упоминал о карте, которую опубликовал лишь четыре года спустя, и предположил, что Комитет начальников штабов намеревался реализовать её с помощью наёмников, готовых на любые даже самые жестокие преступления, чтобы не пачкать себе руки. Вероятно, он имел в виду частные военные компании, но последние тоже не хотели идти на преступления против человечности.

Последним словом проекта стало «Управление по трансформации силы» (Office of Force Transformation), созданное Дональдом Рамсфелдом сразу после терактов 11 сентября. Его директором был назначен адмирал Артур Цебровски. Этот знаменитый стратег был разработчиком системы информатизации армий [4]. Некоторые считают, что Управление было создано для того, чтобы дать ему дослужить до пенсии. Но все признают совершённые им преобразования. Нет, он был назначен на эту должность для того, чтобы изменить саму миссию вооружённых сил, о чём свидетельствуют лекции, которые он читал в военных академиях.

Артур Цебровски в течение трёх лет читал лекции высшим офицерам США, то есть всем действующим сегодня генералам.

Целью Артура Цебюровски был не только «Большой Ближний Восток», но и все регионы, которые не смогли интегрироваться в глобализированную экономику.

Его план был очень прост. Мировая экономика глобализировалась. Чтобы оставаться первой мировой державой, Соединённые Штаты должны были адаптироваться к требованиям финансового капитализма. Лучшим средством для развитых стран была гарантия использования ими природных ресурсов бедных стран при отсутствии политических препятствий. С этой целью планом предусматривалось разделить мир на две части. С одной стороны, глобализированные экономики (включая Россию и Китай), которые должны стать стабильными рынками, а с другой – все остальные, лишённые государственных структур и обречённые на хаос, с тем чтобы транснациональные корпорации могли беспрепятственно использовать их природные богатства. Чтобы добиться этого, нужно разделить неглобализированные народы по этническим признакам и сдерживать их идеологически.

Первым регионом должна была стать зона проживания арабов-мусульман, простирающаяся от Марокко до Пакистана, за исключением Израиля и двух микрогосударств – Иордании и Ливана, которые должны были избежать распространявшегося пожара. Государственный департамент назвал её «Большим Ближним Востоком». Эта зона определялась не по природным залежам нефти, а по культурной общности населявших её народов.

Война, которую задумал адмирал Цебровски, должна была охватить весь этот регион. И «кливажи» холодной войны здесь ни при чём. Соединённые Штаты теперь перестали делить страны на друзей и врагов. Врагами перестали быть те, у кого была другая идеология (коммунисты) или другая религия (столкновение цивилизаций), ими стали все, кто не смог интегрироваться в глобализированную экономику финансового капитализма. И ничто не могло защитить тех, кто имел несчастье быть независимым и непокорным.

Эта война должна была позволить использовать природные ресурсы не только США, как это было при прежних войнах, но и всем тем странам, которые интегрировались в мировую экономику. Впрочем, природные ресурсы Соединённые Штаты больше не интересовали, теперь они вознамерились установить новую организацию мировой экономики - разделение труда в масштабе всей планеты - и заставить работать на себя других.

Всё это требовало тактических перемен в способах ведения войны, поскольку речь теперь шла не о победе, а о «войне без конца», согласно выражению президента Джорджа Буша. И это действительно так. Все войны, начавшиеся после 11 сентября, до сих пор продолжаются. Это Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен.

И не важно, что правительства союзников представляют эти войны так, как им скажут Соединённые Штаты. Это не гражданские войны, это – этапы плана, разработанного Пентагоном.

Esquire Magazine, март 2003 г.

«Доктрина Цебровски» расшевелила американских военных. Его помощник Томас Барнетт выступил со статьёй в Esquire Magazine [5], а затем опубликовал книгу The Pentagon’s New Map [6].

Тот факт, что в своей книге, опубликованной после смерти адмирала Цебровски, Барнетт присваивает себе авторство этой доктрины, не должен вводить нас в заблуждение. Это всего лишь попытка обелить Пентагон. То же самое было и со «столкновением цивилизаций». Сначала речь шла о «доктрине Льюиса», но так в Совете национальной безопасности придумали преподносить общественному мнению новые войны. Доктрина была представлена широкой публике ассистентом Бернарда Льюиса Сэмюэлом Хантингтоном, который изложил её в виде научного описания неминуемой реальности.

Реализация доктрины Рамсфелда-Цебровски была сопряжена с рядом трудностей. Часть их них была обусловлена ошибками Пентагона, а часть сопротивлением, которое оказывали угнетаемые народы. Например, отставка командующего Центкомом адмирала Уильяма Фэллона была обусловлена тем, что он по собственной инициативе вёл переговоры с Махмудом Ахмадинежадом о заключении мира с Ираном. Но поводом для неё была статья Барнетта с обвинением Фэллона в грубых высказываниях в адрес президента Буша. Или неудавшаяся попытка уничтожения Сирии в результате сопротивления её народа и вступлением в игру российской армии. Пентагон дошёл до того, что стал выжигать хлеба на полях и устанавливать эмбарго, чтобы вызвать в стране голод. Эти реваншистские действия свидетельствуют о его неспособности разрушить в стране государственные структуры.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп высказывался против войны без конца и обещал вернуть американских солдат домой. Ему удалось не допустить открытия новых фронтов, и он репатриировал несколько человек, но укротить Пентагон он так и не смог. Последний стал использовать спецподразделения без знаков различия, и ему удалось уничтожить власть в Ливане, не прибегая явным образом к военной силе. Подобная тактика используется теперь в Израиле, где организуются погромы против арабов и израильтян ради того, чтобы столкнуть ХАМАС с Израилем.

Пентагон не раз пытался распространить доктрину Рамсфелда-Цебровски на Карибский бассейн. Он планировал не свержение президента Николаса Мадуро, а ликвидацию Боливарианской Республики Венесуэлы. Но вовремя одумался.

Восемь членов Объединённого комитета начальников штабов

Можно утверждать, что Пентагон стал независимой властью. Его бюджет составляет 740 миллиардов долларов, то есть почти в два раза превышает государственный бюджет Франции. Его власть распространяется далеко за пределами собственной страны, поскольку под его пятой находятся все страны Атлантического альянса. По идее, он должен быть подчинён президенту США, однако опыт президентов Барака Обамы и Дональда Трампа свидетельствует об обратном. Первому так и не удалось навязать свои идеи генералу Джону Аллену в отношении ИГИЛ, тогда как второй плыл в одной лодке с Центкомом. Нет никаких оснований считать, что то же самое не произойдёт и с президентом Джо Байденом.

Недавнее открытое письмо высших офицеров США [7] говорит о том, что никто не знает, кто на самом деле управляет американскими военными. Их политический анализ эпохи холодной войны не имеет принципиального значения, но их опасения обоснованы: Федеральное правительство и высшие офицеры работают на разных частотах.

Работы Уильяма Аркина, опубликованные в Washington Post, показывают, что федеральное правительство после терактов 11 сентября организовало целый рой агентств под контролем Министерства Национальной безопасности [8]. В строжайшем секрете они перехватывают и архивируют сообщения всех живущих в США лиц. А в Newsweek Аркин недавно сообщил о том, что Министерство Обороны создало секретные специальные силы, отличающиеся от тех, что облачены в униформы [9]. Это им поручено реализовать доктрину Рамсфелда-Цебровски, независимо от того, кто будет находиться в Белом доме, и какую он будет проводить политику.

Пентагон создал подпольные Силы специального назначения в составе 60 000 человек. О них не упоминается ни в одном документе, и они действуют без униформ. Их используют, якобы, против терроризма, но на самом деле они этот терроризм осуществляют. А классические вооружённые силы используются для борьбы против русских и китайских соперников.

Когда в 2001 г. Пентагон совершил нападение на Афганистан, а затем на Иран, он это делал с помощью классических вооружённых сил – других у него в то время не было – и с помощью сил своего британского союзника. А во время начавшейся в Ираке «войны без конца» он создал вооружённые формирования из иракских джихадистов, суннитов и шиитов, с тем, чтобы разжечь в стране гражданскую войну. Одна из таких войн была осуществлена руками Аль Каиды в Ливии в 2011 г., другая велась ИГИЛ в Ираке в 2014 г. Затем эти формирования подменялись американскими военными. Они завершали ту грязную работу, о которой полковник Ральф Питерс рассказал ещё в 2001 г.

А сегодня американских солдат в униформе не видно ни в Йемене, ни в Ливане, ни в Израиле. Пентагон сам распространяет ролики об их выводе. Однако 60 000 человек из состава подпольных Сил специального назначения, то есть тех, кто не носят униформу, действуют так, чтобы под видом гражданских войн ввергнуть эти страны в хаос.