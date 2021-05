[1] Σε αντίθεση με το τι πιστεύεται γενικά, αυτό το βιβλίο δεν αφορά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Μόνο το πρώτο μέρος («Bloody staging») αποδείχνει την υλική αδυναμία της κυρίαρχης έκδοσης. Τα άλλα δύο μέρη ασχολούνται με την πολιτική μαζικής παρακολούθησης («Θάνατος της δημοκρατίας στην Αμερική») και το επερχόμενο αυτοκρατορικό σχέδιο («Η Αυτοκρατορία επιτίθεται»).

[2] “Blood borders. How a better Middle East would look”, Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 1, 2006.

[3] “Stability. America’s ennemy”, Ralph Peters, Parameters, #31-4, Winter 2001.

[4] Transforming Military Force. The Legacy of Arthur Cebrowski and Network Centric Warfare, James R. Blaker, Praeger Security International (2007).

[5] “Why the Pentagon Changes Its Maps. And why we’ll keep going to war”, Thomas Barnett, Esquire Magazine, March 2003.

[6] The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-first Century, Thomas P. M. Barnett, Paw Prints (2004).

[7] “Open Letter from Retired Generals and Admirals”, Voltaire Network, 9 May 2021.

[8] Top Secret America: The Rise of the New American Security State, William M. Arkin & Dana Priest, Back Bay Books (2012).

[9] “Exclusive: Inside the Military’s Secret Undercover Army”, William M. Arkin, Newsweek, May 17, 2021.

[10] Sous nos yeux, Chapitre «La fusion des deux Gladios et la préparation de Daesh», p. 122 et suivantes, Thierry Meyssan, Demi-Lune (2017).