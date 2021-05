O andan itibaren bölgedeki her devlet, fırtınanın halkını vurmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Her biri, ortak düşman karşısında komşu ülkelerle birleşmek yerine, Pentagon’un elini komşularına yönlendirmeye çaba harcadı. Bunu en iyi simgeleyen, birkaç kez gömlek değiştirerek çılgın bir köpek izlenimi veren Türkiye’nin durumudur.

[1] Yaygın inanışın aksine, bu kitap 11 Eylül saldırılarıyla ilgili değildir. Yalnızca ilk bölüm (« Kanlı sahneleme »), baskın yorumun maddi olarak imkansızlığını gösterir. Diğer iki bölüm, kitle gözetim siyaseti (« Amerika’da Demokrasinin Ölümü ») ve yaklaşan emperyal proje (« İmparatorluk saldırıyor ») ile ilgilidir.

