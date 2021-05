A empresa pública Electricité du Liban (EDL) começou a baixar a sua produção (seis horas por dia actualmente). Ela anunciou que, por falta de meios, encerrará todas as atividades o mais tardar em 22 de Junho de 2021.

Sexta-feira, 14 de Maio de 2021, os barcos-centrais turcos de Zouk e Jiyé cessaram o seu funcionamento. Há 18 meses que já não eram pagos e o Procurador (Promotor-br) de Beirute imobilizou-os no quadro de uma investigação de corrupção. A EDL deve já $ 180 milhões de dólares à empresa turca Karpowership .

As centrais (usinas-br) libanesas já não têm com que pagar o carburante. O Parlamento anulou a Lei 215/2021 que permitia sacar fundos do Banco Central para o adquirir.

No dia 22 de Junho, os ascensores deixarão de funcionar. Os aparelhos de ar condicionado também. Será impossível carregar telefones portáteis (celulares-br) ou trabalhar com computadores.

No entanto, uma pequena reserva estaria prevista para alguns hospitais.

Privilegiados poderão ainda comprar gasolina e gerar eletricidade para eles com geradores. Mas o terço da população, que já não tem o que comer, nunca poderá ter acesso a isso.