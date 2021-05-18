Devlete ait Electricité du Liban (EDL), üretimini azaltmaya başladı (halen günde altı saat). Şirket, kaynak yetersizliği nedeniyle en geç 22 Haziran 2021 tarihine kadar tüm faaliyetlerine son vereceğini duyurdu.

14 Mayıs 2021 Cuma günü, bir Türk şirketine ait Zouk ve Jiyé adlı enerji gemileri elektrik üretimini durdurdu. Şirkete 18 aydır ödeme yapılmamıştı ve Beyrut savcısı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gemilere el koymuştu. EDL’nin halihazırda Türk şirketi Karpowership’e 180 milyon dolar borcu bulunuyor.

Lübnanlı elektrik santralleri artık yakıt için ödeme yapamıyor. Parlamento, Merkez Bankası fonlarıyla yakıt alımına imkan tanıyan 215/2021 sayılı yasayı yürürlükten kaldırdı.

22 Haziran’da asansörler çalışmayacak. Keza klimalar da. Cep telefonlarını şarj etmek veya bilgisayarlarla çalışmak mümkün olmayacak.

Bununla birlikte, bazı hastaneler için küçük bir ihtiyat öngörülecektir.

Ayrıcalıklılar yine de benzin satın alabilecek ve jeneratörlerle kendileri için elektrik üretebilecekler. Ama zaten açlık sınırında olan nüfusun üçte biri elektriğe erişemeyecek.