Cinco mulheres Representantes, membros do Partido Democrata, multiplicam as críticas acerbas no Congresso contra o Presidente democrata Joe Biden. Eles acusam-no de cumplicidade com Israel nos seus crimes contra os Palestinianos. Estas mulheres, próximas da Secretaria da Defesa, são já conhecidas pelo seu envolvimento contra o chamado «racismo sistémico».

O Departamento de Estado dos EUA emitiu um aviso pedindo aos seus concidadãos que desejam viajar para Israel que, se puderem, cancelem a sua viagem.

O Departamento de Defesa dos EUA retirou, pelo menos, uma centena dos seus homens estacionados em Israel e transferiu-os para a Alemanha.