Demokrat Parti üyesi beş kadın temsilci, Kongre’de Demokratik Başkan Joe Biden’e yönelik sert eleştiriler yöneltti. Temsilciler Biden’i Filistinlilere karşı işlediği suçlarda İsrail’le suç ortaklığı yapmakla suçluyorlar. Savunma Bakanlığı’na yakın olan bu kadınlar, « sistemik ırkçılığa » karşı olan tavırları ile tanınıyorlar.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e seyahat etmek isteyen vatandaşlarından, mümkünse seyahatlerini iptal etmelerini isteyen bir bildirim yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail’de bulunan en az yüz personelini geri çekti ve onları Almanya’ya nakletti.