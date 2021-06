Nous, ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni (G7), et le Haut Représentant de l’Union européenne, condamnons dans les termes les plus vifs l’action sans précédent menée par les autorités biélorusses qui ont arrêté un journaliste indépendant, Roman Protassevitch, et sa compagne, Sofia Sopega, après avoir contraint le vol FR4978 sur lequel ils voyageaient à atterrir à Minsk le 23 mai.

Cette action a mis en danger les passagers et l’équipage de ce vol. Elle a constitué une violation grave des règles qui régissent l’aviation civile. L’ensemble de nos pays et de nos concitoyens dépendent du comportement responsable de chaque Etat dans le respect de ses obligations en vertu de la Convention de Chicago, de manière à ce que chaque aéronef civil puisse opérer dans la sûreté et la sécurité. Nous appelons l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à réagir rapidement à cette remise en cause de ses règles et normes.

Cette action constitue également une grave violation de la liberté de la presse. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de Roman Protassevitch ainsi que de tous les autres journalistes et prisonniers politiques détenus en Biélorussie.

Nous intensifierons nos efforts, notamment en adoptant de nouvelles sanctions en tant que de besoin, pour que les autorités biélorusses rendent compte de leurs actes./.