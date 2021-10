Det irakiske parlamentsvalget ble boikottet av 59% av befolkningen. Befolkningen ser at spillet er avtalt, at de fremmede maktene gjør det de vil her, at korrupsjonen til eliten er total og at militsene ikke respekterer loven. Befolkningen tror derfor ikke på de demokratiske institusjonene.

De 41% av velgerne som gikk til valgurnene ødela den politiske balansen. Partiet til Moqtada el-Sadr (sjiamuslimsk nasjonalist) [foto] har den beste posisjonen. Partiet til parlamentspresidenten Mohamed Al-Halbusi (sunnimuslim) kom på andreplass. KDP av Massoud Barzani (kurdisk, separatist) på tredjeplass. Tidligere statsminister Nuri al-Maliki (sjiamuslimsk, pragmatisk) gjør et comeback.

Den store taperen er den pro-iranske Fatah-alliansen (16 seter mot 48 i 2018). De fordømte valget som svindel og nekter å godta de offisielle resultatene.