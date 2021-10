As eleições legislativas iraquianas foram boicotadas por 59% dos cidadãos. A população verifica que os dados são manipulados, que as potências estrangeiras fazem o que querem, que a corrupção das elites é total e que as milícias não respeitam as leis. Portanto, ela não dá crédito às instituições democráticas.

Os 41% dos eleitores que foram às urnas perturbaram os equilíbrios políticos. O Partido de Moqtada el-Sadr (xiita nacionalista) [foto] é o melhor colocado. O Partido do Presidente da Assembleia, Mohamed Al-Halbousi (sunita nacionalista), ficou em segundo lugar. O PDK de Massoud Barzani (curdo, separatista) em terceiro. O antigo Primeiro-Ministro Nouri al-Maliki (xiita, pragmático) teve um regresso em força.

O grande perdedor, o Fatah, é uma coligação (coalizão-br) de aliados do Irão (16 lugares contra 48 em 2018). Ele denuncia fraude eleitoral e não reconhece os resultados oficiais.