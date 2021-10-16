Irak’taki genel seçimler, vatandaşların % 59’u tarafından boykot edildi. Halk, zarların hileli olduğunu, yabancı güçlerin yağmur yağdırdığını ve güneş açtırdığını, seçkinlerin topyekun olarak yozlaştığını ve milislerin yasalara uymadığını düşünüyor. Bu nedenle demokratik kurumlara kredi tanımıyor.

Sandık başına giden seçmenlerin % 41’i siyasi dengeleri bozdu. Mukteda el-Sadr’ın (milliyetçi Şii) [fotoğraf] partisi birinci sırayı aldı. Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi’nin (milliyetçi Sünni) partisi ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise Mesud Barzani’nin (Kürt, ayrılıkçı) KDP’si geliyor. Eski Başbakan Nuri el Maliki (Şii, pragmatik) güçlü bir şekilde geri dönüyor.

Seçimlerin büyük kaybedeni, İran’ın müttefiklerinden oluşan bir koalisyon olan Fetih oldu (2018’de kazandığı 48 koltuğa karşı 16 koltuk. Fetih, seçimlerde hile yapıldığını söyleyerek resmi sonuçları tanımadığını belirtti.