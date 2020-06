Washington og Teheran ser ut til å ha blitt enige om å utnevne en av general Qassem Soleimanis mordere, Mustafa al-Kadhimi, til stillingen som statsminister i Irak.

Til tross for at han har dobbelt statsborgerskap, britisk og irakisk, så er mr. al-Kadhimi rapportert å stå nært CIA. Han var med i den irakiske eksilregjeringen som ble dannet i Washington rundt Ahmad Chalabi, den som skulle styrte Saddam Hussein.

Han står også nært Saudi-Arabia, hvis kronprins MSB var det første utlendingen til å gratulere han med utnevnelsen.

Han har arbeidet som journalist for Al-Monitor, og i ettertid har han vært direktør for irakisk etterretning.

Han var det irakiske fjeset i dobbelt-operasjonen i januar 2020 som drepte Qasem Soleimani, generalmajor for den iranske revolusjonsgarden, og Abu Mahdi al-Mouhandis, nestsjef for Al-Hashd Al-Sha-abi (den proiranske irakiske militsen).

General Wasem Soleimani var enstemmig regnet som hovedarkitekten til det regionale Daesh (IS) sitt nederlag på bakken. Hans død ses på som en tragedie, ikke bare av det iranske folket, men av alle i Midt-Østen som har lidd under Daesh sitt regime.

Lederen for den iranske revolusjonsgarden, ayatollah Ali Khamenei, og generalsekretæren i Libanons Hizbollah Hassan Nasrallah sørger dypt over en bror.

Det er overraskende at den iranske regjeringen til Sheik Hassan Rohani også deltar i gråtekoret, for det er ingen hemmelighet at han foraktet Soleimani, og så på han som en alvorlig politisk rival. Det har til og med versert en mulig enighet på forhånd om presidents Rohanis deltakelse i drapet.

Men det er nå som det er: utnevnelsen av Mustafa al-Kadhimi som irakisk statsminister bekrefter følgende:

De Forente Stater og den iranske regjeringen har siden 2003, i full enighet og med felles styrker overvåket det irakiske politiske livet, til tross for uenigheter om andre ting.

Drapet på general Soleimani har så langt ikke ført til noen gjengjeldelses-aksjon, noe som var ventet som et rettferdig svar på drapet.

Dødsfallet til en framstående shia militærsjef, kaliff Abu Bakr al-Baghdadi,noen uker tidligere utført av en topp militærsjef fra sunniene, markerer Donald Trumps overtakelse av Midt-Østen.