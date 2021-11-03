أعرب المثقف والمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي عن تأييده للعزل الالزامي للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد 19. "في هذه المرحلة، سيطرح سؤال حول كيفية تمكينهم من الطعام، مضيفا انها ستكون هذه مشكلتهم."

نعوم تشومسكي هو لغوي، يتابع حصريا البحوث لفائدة البنتاغون. لقد أصبح معروفا بكتبه التي تندد في أجزاء كبيرة منها بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

خلال اجتماع معه، استطعنا أن نقدر مواقفه الصعبة للغاية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ونشرنا دراسة من ثلاثة أجزاء عن التزامه السياسي الحقيقي [1].