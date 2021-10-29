ABD’li aydın Noam Chomsky, kovid-19’a karşı aşılanmamış kişilerin zorunlu tecridinden yana olduğunu belirtti. « Bu noktada, onları nasıl besleyeceğimiz sorusu ortaya çıkacak. Bu onların sorunu olacak » diye ekledi.

Noam Chomsky, yalnızca Pentagon için araştırma yapan bir dilbilimcidir. ABD dış politikasını tüm alanlarda kınayan kitaplarıyla tanındı.

Kendisiyle yaptığımız görüşmede, ABD ve İsrail lehine son derece sert tutumunu takdir edebildik. Daha önce gerçek siyasi angajmanı hakkında üç bölümlük bir çalışma yayınlamıştık [1].